JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagnachmittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,30 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die JENOPTIK-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 23,30 EUR. Bei 23,42 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 23,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,30 EUR. Zuletzt wechselten 38.601 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 25,18 Prozent niedriger. Bei 20,20 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 15,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,404 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 284,66 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,84 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktien erholt - Hauck Aufhäuser sieht ASML-Gegenwind eingepreist

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr abgeworfen

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX