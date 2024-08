JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 28,08 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,08 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.080 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 10,90 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,96 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 28,92 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,390 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 284,66 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 270,84 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte JENOPTIK die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

