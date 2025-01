JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Dienstagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 21,70 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 21,70 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,10 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.087 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Bei 20,24 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,413 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,09 EUR.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,98 Prozent auf 274,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.03.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,67 EUR fest.

