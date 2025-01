JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Vormittag zu

JENOPTIK im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 21,40 EUR nach oben.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 21,40 EUR. Bei 21,48 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.085 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. 45,51 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,42 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,413 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,09 EUR aus.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 274,31 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,81 Mio. EUR in den Büchern standen.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX im Minus