JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 17,16 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 17,16 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 17,13 EUR. Bei 17,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.513 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,39 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,32 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,405 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,01 EUR.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 300,67 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte JENOPTIK die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,54 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

