JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 17,51 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 09:05 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,63 EUR. Mit einem Wert von 17,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.703 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. 73,84 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,405 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,01 EUR an.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 300,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

