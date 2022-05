JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag tiefer

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 31.05.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 26,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 26,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 41.315 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 31,22 Prozent Luft nach oben. Bei 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 18,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 34,79 EUR angegeben.

Am 11.05.2022 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ebenfalls ein EPS von 0,07 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 208,55 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 176,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte JENOPTIK am 10.08.2022 präsentieren. Am 09.08.2023 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,60 EUR je Aktie.

