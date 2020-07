Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Aktien, ETFs und Gold - So legen Sie 30.000 Euro perfekt an!

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 30/2020, ab Freitag, 24. Juli 2020, im Handel und ebenso auch digital

Themenauswahl

Aktien, ETFs und Gold: So legen Sie 30.000 Euro perfekt an!

Die Aussicht auf ewige Nullzinsen muss Anleger und Sparer nicht verzweifeln lassen. Für jeden gibt es den richtigen Anlagemix.

Trevor Milton, der Gründer des Lkw-Bauers Nikola, ist ein Menschen- und Milliardenfischer. Anleger feiern ihn.

Allzeithoch

Unser investierbares offensives Aktiendepot startet durch.

Das Corona-Billionenpaket

Wie die EU ihre Finanzarchitektur ändert - was Ökonomen sagen.

Im Zahlenwirbel

Die laufende Bilanzsaison weckt Hoffnungen auf ein schnelles Comeback der Weltwirtschaft.

Große Frage

Im Übernahmepoker um die Biotechfirma Qiagen hat der US-Konzern Thermo Fisher nachgelegt. Sollen Aktionäre das Angebot jetzt annehmen?

Tief durchatmen

Eine Folge der Pandemie ist, dass sich immer mehr Menschen aufs Fahrrad setzen. Wer verdient.

Aktie im Brennpunkt

Netflix fällt - dabei naht jetzt eine Serie dicker Gewinne.

Frankfurt Intern

Warum bei Epigenomics der Tag der Entscheidung naht.

Rot plus Gelb ist gleich Rot

Wie Anleger von der Übernahme des Zertifikategeschäfts der Commerzbank profitieren.

Ein zweites Zuhause

Was beim Kauf eines Ferienhauses in Deutschland zu beachten ist.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag