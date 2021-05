Neue Ausgabe von €uro am Sonntag: Globaler Megatrend fürs Depot - die 11 Milliarden-Chance

€uro am Sonntag, Ausgabe 21/2021, ab Freitag, 28. Mai 2021, im Handel und natürlich auch digital

Globaler Megatrend fürs Depot - die 11 Milliarden-Chance

Die Weltbevölkerung wächst rasant. Profiteure sind die Aktien innovativer Unternehmen. So investieren Anleger richtig.

Deutsche Wertarbeiter

Die Rally der deutschen Aktien geht weiter. Welche Fonds bestens positioniert sind.

Die Rally auf Schienen

Die Logistikbranche läuft auf Hochtouren. Profiteure sind Bahngesellschaften und Zulieferer.

Hohes Drehmoment

Die Fahrradbranche eilt dank E-Bikes zu neuen Rekorden. Wer vom Trend das meiste abkriegt.

Volle Kraft

"So stark wie seit Jahren nicht mehr" sei die Aachener Techno­logiefirma Aixtron, sagt ihr Chef Felix Grawert. Woher er seine Zuversicht nimmt.

Beste Qualität aus Europa

Einmal im Jahr wird das Zertifikat für europäische Qualitätsaktien neu zusammengestellt.

Am Tropf des Öls

Wieso der kanadische Dollar zum Euro an Wert einbüßen dürfte.

Steuernsparen für Jung & Alt

Serie "Steuern sparen", Teil 3: Tipps für Familien & Ruheständler.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



