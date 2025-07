Aktienkurs aktuell

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Mittwochmittag fester

30.07.25 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 15,08 EUR.

Wer­bung

Um 11:48 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 15,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 177.843 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 78,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,188 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,39 EUR für die AIXTRON SE-Aktie. Am 30.04.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,61 Prozent auf 112,53 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026. Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,721 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Trading Idee: AIXTRON vor Richtungswechsel auf Short? TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE