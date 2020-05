ETF-Sparplan aussetzen oder Aktien kaufen? Antworten gibt der neue YouTube-Kanal der Ratgeber-Redaktion

Ob die Börsen weiter abrutschen oder ob sie sich wieder stabilisieren können, hängt maßgeblich von den Erfolgen in der Corona-Krise ab. Halten die Menschen die Abstandsgebote ein? Kommen die finanziellen Hilfen bei den Unternehmen an? Welche Aktien profitieren vielleicht sogar von der Krise?

Wenn Sie als Anleger immer bestens informiert sein wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen. Dort erfahren Sie, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen können - auch in Krisensituationen wie dieser. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr!

In unseren leicht verständlichen Erklär- und Praxisvideos geben wir Ihnen Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie eröffnen Sie ein Wertpapierdepot? Wie kaufen Sie Aktien? Was sind Swap-ETFs? Warum sollte ein ETF-Sparplan in der Krise weiterlaufen? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten?

Schauen Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion doch einfach mal an - es lohnt sich!

Bildquellen: Merve Yazar