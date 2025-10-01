JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 24,59 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 24,59 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 24,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,85 USD. Bisher wurden via New York 4.344 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 51,89 Prozent Plus fehlen der JinkoSolar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,42 Prozent.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD im Vergleich zu 3,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie.

