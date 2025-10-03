DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.789 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gibt am Freitagabend ab

03.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 24,65 USD.

Die Aktie notierte um 20:04 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 24,65 USD. Das Tagestief markierte die JinkoSolar-Aktie bei 24,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 25,50 USD. Zuletzt wechselten 40.051 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Gewinne von 51,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 45,56 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -53,959 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

In eigener Sache

mehr Analysen