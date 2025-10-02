JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar verteidigt Stellung am Donnerstagabend

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von JinkoSolar. Anleger zeigten sich zuletzt bei der JinkoSolar-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 25,27 USD.

Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 20:00 Uhr bei 25,27 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,90 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,51 USD. Bisher wurden heute 42.129 JinkoSolar-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JinkoSolar-Aktie damit 32,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar -0,27 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,32 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

