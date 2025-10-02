JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 25,67 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,7 Prozent auf 25,67 USD. Die JinkoSolar-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,90 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 10.871 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 91,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -53,959 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

