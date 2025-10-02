DAX24.408 +1,2%Est505.646 +1,2%MSCI World4.319 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.785 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1696 -0,3%Öl64,60 -1,3%Gold3.835 -0,8%
Aktienentwicklung

02.10.25 16:10 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 25,67 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
21,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,7 Prozent auf 25,67 USD. Die JinkoSolar-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,90 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 10.871 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,50 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 91,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JinkoSolar am 29.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -53,959 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

