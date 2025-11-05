DAX24.097 +0,6%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.499 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.981 +1,2%
JinkoSolar im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar haussiert am Mittwochnachmittag

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,7 Prozent auf 26,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
23,70 EUR 2,05 EUR 9,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JinkoSolar legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 7,7 Prozent auf 26,68 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,68 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 22.476 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 11,66 Prozent zulegen. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 49,70 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,36 Prozent auf 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -38,129 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

