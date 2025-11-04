JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend tiefer

Kurs der JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 24,78 USD ab.

Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 24,78 USD. In der Spitze büßte die JinkoSolar-Aktie bis auf 24,48 USD ein. Bei 24,58 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 58.665 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,79 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,24 Prozent könnte die JinkoSolar-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,83 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,36 Prozent auf 1,90 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will