JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JinkoSolar legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 25,50 USD.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die JinkoSolar-Papiere um 15:49 Uhr 1,6 Prozent. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,78 USD zu. Bei 25,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 37.827 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 14,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte JinkoSolar 1,48 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,06 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 44,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD im Vergleich zu 3,42 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Alle: Alle Empfehlungen