JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar gewinnt am Abend kräftig
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 8,3 Prozent auf 25,29 USD zu.
Um 20:07 Uhr ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 8,3 Prozent auf 25,29 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,45 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,38 USD. Zuletzt wurden via New York 102.189 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.
Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Verlust von 46,94 Prozent wieder erreichen.
Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2024 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,90 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 44,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JinkoSolar 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 17.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JinkoSolar rechnen Experten am 03.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Verlust von -38,129 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
