JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend tiefer
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 4,3 Prozent auf 23,11 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:05 Uhr in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 23,11 USD. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,98 USD. Bisher wurden via New York 78.363 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 28,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.
Am 29.04.2025 hat JinkoSolar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von -0,27 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,90 Mrd. USD – eine Minderung von 42,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,32 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 17.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie
Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys
Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende
JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2018
|JinkoSolar Sell
|Williams Capital
|20.11.2015
|JinkoSolar Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|22.11.2012
|JinkoSolar neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.06.2012
|JinkoSolar neutral
|Credit Suisse Group
|12.01.2012
|JinkoSolar hold
|Deutsche Bank Securities
