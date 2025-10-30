JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 23,21 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 15:46 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 23,21 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 23,19 USD. Mit einem Wert von 23,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.876 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Bei 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 42,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

JinkoSolar veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar -0,27 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie in den JinkoSolar-Büchern.

