JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar springt am Mittwochnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,7 Prozent im Plus bei 24,25 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 7,7 Prozent auf 24,25 USD. Der Kurs der JinkoSolar-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,54 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 70.996 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 29,79 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 22,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 44,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten JinkoSolar-Aktionäre 1,48 USD je Wertpapier.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. JinkoSolar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD im Vergleich zu 3,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 17.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JinkoSolar rechnen Experten am 03.11.2026.

In der JinkoSolar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -38,129 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will