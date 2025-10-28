DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.953 -1,0%
Aktie im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagabend mit Verlusten

28.10.25 20:23 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Dienstagabend mit Verlusten

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 22,47 USD.

Die JinkoSolar-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr um 0,8 Prozent auf 22,47 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die JinkoSolar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,37 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 39.309 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 29,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JinkoSolar-Aktie 67,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

JinkoSolar veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,32 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JinkoSolar rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen