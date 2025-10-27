DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.614 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,73 +0,1%Gold3.989 -2,2%
Fokus auf Aktienkurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Abend höher

27.10.25 20:23 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,8 Prozent auf 22,57 USD zu.

Aktien
JinkoSolar
18,94 EUR 0,52 EUR 2,82%
Das Papier von JinkoSolar legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,8 Prozent auf 22,57 USD. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,70 USD. Bei 22,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 69.928 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 29,79 USD. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 24,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 13,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JinkoSolar-Aktie derzeit noch 40,54 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von -0,27 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,72 Prozent auf 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte JinkoSolar 3,32 Mrd. USD umgesetzt.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JinkoSolar rechnen Experten am 03.11.2026.

Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

