JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagabend freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt wies die JinkoSolar-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 21,47 USD nach oben.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 21,47 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 21,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten JinkoSolar-Aktien beläuft sich auf 39.359 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 29,79 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 38,78 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,42 USD ab. Abschläge von 37,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,52 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD, gegenüber 3,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,72 Prozent präsentiert.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der JinkoSolar-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass JinkoSolar 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will