JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar reagiert am Nachmittag positiv

24.10.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 21,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
18,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 21,63 USD. Im Tageshoch stieg die JinkoSolar-Aktie bis auf 21,68 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 7.355 JinkoSolar-Aktien.

Bei 29,79 USD markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,96 Prozent.

Für JinkoSolar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 29.04.2025 hat JinkoSolar die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. JinkoSolar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,32 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

