JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagabend fester

Die Aktie von JinkoSolar zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von JinkoSolar konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 21,62 USD.

Das Papier von JinkoSolar konnte um 20:03 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 21,62 USD. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 21,72 USD. Mit einem Wert von 21,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.476 JinkoSolar-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,79 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten JinkoSolar-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -38,129 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

