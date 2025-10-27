JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 22,44 USD zu.
Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:50 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 22,44 USD. Kurzfristig markierte die JinkoSolar-Aktie bei 22,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,10 USD. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.301 Stück gehandelt.
Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JinkoSolar-Aktie somit 24,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 13,42 USD. Abschläge von 40,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.
JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar -0,27 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Laut Analysten dürfte JinkoSolar im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY einfahren.
Alle: Alle Empfehlungen