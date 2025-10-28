DAX24.313 ±0,0%Est505.703 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,65 -1,8%Nas23.698 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Aktie im Blick

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit stabiler Tendenz

28.10.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von JinkoSolar hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JinkoSolar-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,67 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die JinkoSolar-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 22,67 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 22,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die JinkoSolar-Aktie bis auf 22,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.583 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JinkoSolar-Aktie 31,41 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,42 USD am 12.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JinkoSolar am 29.04.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat JinkoSolar mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,72 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 17.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JinkoSolar-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

