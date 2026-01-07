Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Redcare Pharmacy: Umsatzwachstum enttäuscht. thyssenkrupp: Jindal könnte Stahlsparte wohl schrittweise kaufen. BMW fertigte mehr als eine Million Autos in Deutschland. Trump sichert sich Kontrolle über Verkauf von Venezuelas Öl. Nordex mit Auftragsflut. EVOTEC profitiert von Amgen-Deal. BioNTech, Moderna, Pfizer & Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht. Warner Bros.: Board empfiehlt Ablehnung des Paramount-Angebots.
