JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar springt am Mittwochabend hoch

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,3 Prozent auf 24,38 USD.

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 8,3 Prozent im Plus bei 24,38 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 24,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,36 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 134.066 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Mit einem Kursverlust von 44,95 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

Am 29.04.2025 legte JinkoSolar die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

JinkoSolar dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JinkoSolar möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.

