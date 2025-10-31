JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar haussiert am Freitagnachmittag

So bewegt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,4 Prozent auf 25,08 USD.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,79 USD erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das JinkoSolar ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD vermeldet. JinkoSolar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 44,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JinkoSolar rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass JinkoSolar im Jahr 2025 -38,129 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

