JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Montagabend nordwärts
Die Aktie von JinkoSolar gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 25,38 USD.
Die Aktie notierte um 20:03 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 25,38 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die JinkoSolar-Aktie sogar auf 26,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,49 USD. Zuletzt wurden via New York 96.833 JinkoSolar-Aktien umgesetzt.
Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,79 USD. Der aktuelle Kurs der JinkoSolar-Aktie ist somit 17,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (13,42 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JinkoSolar-Aktie 47,11 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.
Am 29.04.2025 äußerte sich JinkoSolar zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,52 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 44,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 17.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JinkoSolar veröffentlicht werden.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.
