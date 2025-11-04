DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.530 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1492 -0,3%Öl64,55 -0,5%Gold3.968 -0,8%
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag verlustreich

04.11.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JinkoSolar-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 25,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
21,65 EUR -0,40 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:49 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 25,15 USD. Die JinkoSolar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,48 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,58 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.733 JinkoSolar-Aktien.

Bei einem Wert von 29,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die JinkoSolar-Aktie mit einem Kursplus von 18,47 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 USD im Jahr 2024.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,52 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 44,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JinkoSolar-Verlust in Höhe von -38,129 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

