JinkoSolar Aktie News: Anleger schicken JinkoSolar am Abend ins Minus

JinkoSolar im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von JinkoSolar. Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 25,08 USD.

Die JinkoSolar-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 25,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte JinkoSolar-Aktie bei 24,90 USD. Mit einem Wert von 25,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 52.527 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 37,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 48,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 13,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie.

Zuletzt erhielten JinkoSolar-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

JinkoSolar wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

2025 dürfte JinkoSolar einen Verlust von -53,973 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

