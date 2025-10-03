JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar tendiert am Nachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Die JinkoSolar-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,24 USD.

Die JinkoSolar-Aktie wies um 15:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 25,24 USD. Die JinkoSolar-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,50 USD. In der Spitze fiel die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,13 USD. Bei 25,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 10.409 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 88,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JinkoSolar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat JinkoSolar im vergangenen Quartal 1,90 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JinkoSolar 3,32 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JinkoSolar wird am 04.11.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -53,959 CNY je JinkoSolar-Aktie in den Büchern stehen.

