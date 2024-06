JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich JinkoSolar

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,7 Prozent auf 26,65 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die JinkoSolar-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 26,65 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JinkoSolar-Aktie bisher bei 26,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,43 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.536 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,08 USD am 19.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 1,48 CNY im Jahr 2023.

JinkoSolar gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,57 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JinkoSolar 2,28 CNY je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 3,21 Mrd. CNY, gegenüber 3,41 Mrd. CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,98 Prozent präsentiert.

Am 23.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JinkoSolar einen Gewinn von 22,29 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

