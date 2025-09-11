JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagabend stark gefragt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,6 Prozent auf 25,15 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 6,6 Prozent auf 25,15 USD. In der Spitze legte die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,32 USD zu. Bei 24,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.648 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.
JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen