DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.944 -0,4%Nas22.182 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
JinkoSolar im Fokus

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagabend stark gefragt

12.09.25 20:24 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Freitagabend stark gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von JinkoSolar. Zuletzt konnte die Aktie von JinkoSolar zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,6 Prozent auf 25,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
21,05 EUR 0,75 EUR 3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von JinkoSolar nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 6,6 Prozent auf 25,15 USD. In der Spitze legte die JinkoSolar-Aktie bis auf 25,32 USD zu. Bei 24,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der JinkoSolar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.648 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JinkoSolar-Aktie. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,42 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JinkoSolar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JinkoSolar am 04.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -53,973 CNY je JinkoSolar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JinkoSolar-Aktie

Hot Stocks heute: Solar- und Windaktien, LPKF Laser, Kurz-Update zu SAP und MorphoSys

Hot Stocks heute: Headlines, Aufrüstung, Energiewende

JinkoSolar-Aktie: Starke Solarbranche als Chance - Wie sich JinkoSolar in der Photovoltaik-Industrie behaupten will

In eigener Sache

Übrigens: JinkoSolar und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JinkoSolar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JinkoSolar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu JinkoSolar

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JinkoSolar

DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
20.11.2015JinkoSolar BuyROTH Capital Partners, LLC
18.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
17.08.2011JinkoSolar outperformCredit Suisse Group
05.08.2011JinkoSolar buyROTH Capital Partners, LLC
18.07.2011JinkoSolar outperformPacific Crest Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2012JinkoSolar neutralROTH Capital Partners, LLC
28.06.2012JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
12.01.2012JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
23.11.2011JinkoSolar neutralCredit Suisse Group
23.11.2011JinkoSolar holdDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
19.12.2018JinkoSolar SellWilliams Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JinkoSolar nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen