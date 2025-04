JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Donnerstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von JinkoSolar gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JinkoSolar-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 15,88 USD.

Um 15:42 Uhr stieg die JinkoSolar-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,88 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die JinkoSolar-Aktie bei 15,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,81 USD. Bisher wurden via New York 16.205 JinkoSolar-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 37,35 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 135,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JinkoSolar-Aktie liegt somit 18,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JinkoSolar seine Aktionäre 2023 mit 1,48 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

JinkoSolar gewährte am 26.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,87 Mrd. USD – eine Minderung von 36,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,54 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von JinkoSolar rechnen Experten am 24.04.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -14,073 CNY je JinkoSolar-Aktie stehen.

