JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Der JinkoSolar-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 22,28 USD.

Die JinkoSolar-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 22,28 USD. Bei 22,13 USD markierte die JinkoSolar-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,59 USD. Zuletzt wechselten 7.181 JinkoSolar-Aktien den Besitzer.

Bei 37,35 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der JinkoSolar-Aktie. Bei 13,42 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 USD an JinkoSolar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

JinkoSolar ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,90 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte JinkoSolar am 22.08.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -50,800 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

