Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Victoria Lambert.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 47 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Victoria Lambert rechnet für das vierte Quartal mit einer auf bereinigter Basis nach wie vor guten Dynamik, wie sie am Dienstag mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen des Dialyseanbieters schrieb. Das Hauptaugenmerk des Managements dürfte auf der weiter starken Bilanz liegen.

Um 11:56 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 47,14 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 16,67 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 58.839 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2025 6,7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.02.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.