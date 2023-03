Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 153,99 USD. Bei 154,09 USD erreichte die Johnson Johnson-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 153,00 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.799 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,67 USD erreichte der Titel am 26.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 17,51 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2023 (151,38 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 1,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Johnson Johnson ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ein EPS von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 23.706,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.804,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,43 Prozent verringert.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 18.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 16.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,51 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Viertes Quartal 2022: Diese US-Aktien befinden sich in Besitz der Schweizer Großbank UBS

In diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2022 investiert

Viertes Quartal 2022: So hat der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds Bridgewater Associates investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson & Johnson Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson & Johnson Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson & Johnson

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com