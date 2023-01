Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 149,54 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Johnson Johnson-Aktie ging bis auf 149,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.846 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2022 markierte das Papier bei 178,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,20 EUR am 24.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,43 Prozent.

Johnson Johnson veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,13 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,43 Prozent auf 23.706,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.804,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.04.2023 terminiert. Schätzungsweise am 16.04.2024 dürfte Johnson Johnson die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,51 USD je Aktie.

