Jordanien verurteilt Israels Bodenoffensive auf Stadt Gaza

AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien hat die Ausweitung der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen und die Intensivierung der Angriffe aufs Schärfste verurteilt. Es handle sich dabei um einen Versuch, gewaltsam neue Realitäten zu schaffen, erklärte das Außenministerium in Amman. Israel wolle die Palästinenser von ihrem Land zwangsvertreiben. Das israelische Militär hatte am Morgen bestätigt, dass die Bodenoffensive begonnen hat.

Wer­bung Wer­bung

Jordanien warf Israel vor, systematisch Zivilisten, Krankenhäuser, Journalisten und medizinisches Personal anzugreifen. Das Außenministerium forderte die internationale Gemeinschaft auf, Israel zum sofortigen Stopp der Angriffe zu verpflichten, humanitäre Hilfe für Gaza zu sichern und die Rechte der Palästinenser auf einen eigenen Staat zu gewährleisten./arj/DP/stw