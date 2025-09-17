DAX23.568 -0,8%ESt505.421 -0,4%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.890 ±0,0%Nas22.387 +0,2%Bitcoin97.709 -0,4%Euro1,1824 +0,5%Öl68,11 +1,0%Gold3.694 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow stabil erwartet -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Klumpenrisiko in ETFs vermeiden: So sichern Sie Ihr Portfolio ab Klumpenrisiko in ETFs vermeiden: So sichern Sie Ihr Portfolio ab
ASML-Aktie steigt: JPMorgan sieht noch Aufwärtspotenzial - Kursziel bestätigt ASML-Aktie steigt: JPMorgan sieht noch Aufwärtspotenzial - Kursziel bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

Jordanien verurteilt Israels Bodenoffensive auf Stadt Gaza

16.09.25 14:30 Uhr

AMMAN (dpa-AFX) - Jordanien hat die Ausweitung der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen und die Intensivierung der Angriffe aufs Schärfste verurteilt. Es handle sich dabei um einen Versuch, gewaltsam neue Realitäten zu schaffen, erklärte das Außenministerium in Amman. Israel wolle die Palästinenser von ihrem Land zwangsvertreiben. Das israelische Militär hatte am Morgen bestätigt, dass die Bodenoffensive begonnen hat.

Wer­bung

Jordanien warf Israel vor, systematisch Zivilisten, Krankenhäuser, Journalisten und medizinisches Personal anzugreifen. Das Außenministerium forderte die internationale Gemeinschaft auf, Israel zum sofortigen Stopp der Angriffe zu verpflichten, humanitäre Hilfe für Gaza zu sichern und die Rechte der Palästinenser auf einen eigenen Staat zu gewährleisten./arj/DP/stw