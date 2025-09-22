DAX23.608 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Intel 855681 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Journalistenverband wirft CDU Einmischung beim NDR vor

19.09.25 11:56 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Trennung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) von der Journalistin Julia Ruhs kritisiert der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) die Äußerungen führender CDU-Politiker dazu. "Die Einmischung in Personalfragen geht eindeutig zu weit", sagte der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster in einer Mitteilung. "Fakt ist, dass Julia Ruhs nicht aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk rausgeschmissen wird, sondern weiterhin das Format "Klar" moderieren darf - im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen." Nichts daran rechtfertige Aufgeregtheiten bis in höchste politische Kreise hinein.

Wer­bung

Der NDR hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass Ruhs das Format "Klar" nicht mehr beim NDR moderieren wird, sondern nur noch beim Bayerischen Rundfunk. In der Sendung wurden kontroverse Themen aufgegriffen. Dabei sorgte bereits die Auftaktsendung zum Thema Migration für Aufmerksamkeit - Ruhs hatte dort unter anderem über Gewalt im Zusammenhang mit Einwanderung berichtet.

CDU-Politiker kritisierten die Entscheidung des NDR

Rückendeckung bekam Ruhs aus Teilen der Politik. Unionsfraktionschef Jens Spahn etwa kritisierte die Entscheidung des NDR als "sehr problematisch". CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann äußerte sich und sprach im Interview bei "Welt TV" von einem "neuen Tiefpunkt in Sachen Debattenkultur in Deutschland". Konsequenzen müssten folgen, sagte er: "Ich finde, man muss jetzt beispielsweise klar sagen, wir frieren die Gebühren auf dem jetzigen Niveau bis auf Weiteres ein, damit endlich Druck entsteht, damit Reformen passieren."

Der DJV-Bundesvorsitzende Beuster kritisierte diese Äußerungen scharf. "Die Drohung, den Rundfunkbeitrag einzufrieren, ist pure Erpressung und wäre verfassungswidrig", sagte er. "Der CDU-Generalsekretär sollte wissen, dass dies die Rundfunkfreiheit verletzt."/svv/DP/men