Jungheinrich Aktie News: Jungheinrich am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Jungheinrich. Zuletzt ging es für die Jungheinrich-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 33,80 EUR.

Das Papier von Jungheinrich befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 33,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Jungheinrich-Aktie bis auf 32,56 EUR ein. Bei 33,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 484.605 Jungheinrich-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 markierte das Papier bei 42,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,75 Prozent Plus fehlen der Jungheinrich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2025 bei 23,26 EUR. Der aktuelle Kurs der Jungheinrich-Aktie ist somit 31,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Jungheinrich-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,800 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,797 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Jungheinrich-Aktie bei 41,95 EUR.

Am 03.03.2016 äußerte sich Jungheinrich zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 789,40 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 789,40 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Jungheinrich-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,14 EUR je Jungheinrich-Aktie belaufen.

