Bayer-Aktie legt zu: Bayer entscheidet Glyphosat-Prozess in San Bernardino für sich

Die Jury des Superior Court of California County of San Bernardino unter Richter Gilbert Ochoa hat in dem Roundup-Fall Stephens zugunsten von Monsanto entschieden. Das Urteil der Jury "beendet das Verfahren und bestätigt, dass Roundup nicht die Ursache der Krebserkrankung von Donnetta Stephens ist", erklärte Bayer in der Nacht zu Freitag. Donetta Stephens hatte erklärt, sie sei an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt, nachdem sie mehr als 30 Jahre lang das Herbizid Roundup verwendet hatte.

Bayer betonte, dieses Urteil sei nach der Entscheidung im Fall Clark und der zurückgenommenen Klage im Fall Jimenez die dritte positive Entwicklung in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in jüngster Zeit.

Mit der Übernahme des US-Agrarriesen Monsanto vor drei Jahren hatte sich Bayer eine riesige Klagewelle wegen der angeblich krebserregenden Wirkung von dessen Breitbandherbizid Roundup eingehandelt.

Das Leverkusener Unternehmen hofft, dass eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA in einem anderen Fall dazu beitragen wird, den jahrelangen Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel zu beenden. "Wir stehen weiterhin vollständig hinter der Sicherheit von Glyphosat und sind zuversichtlich, sowohl die Sicherheit unseres Produkts als auch unseren angemessenen Umgang damit in künftigen Rechtsstreitigkeiten erfolgreich zu verteidigen", so Bayer weiter.

Die Rechtsstreitigkeiten um Roundup hatten das Unternehmen veranlasst, Rückstellungen in Milliardenhöhe für die Beilegung von Fällen zu bilden.

Die Bayer-Aktie gewinnt im frühen XETRA-Handel 1,61 Prozent auf 46,52 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock