Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 27,59 EUR ab.

Die Bayer-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 27,59 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 27,43 EUR ein. Bei 28,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.541.472 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,49 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,38 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,50 EUR.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,40 EUR im Jahr 2025 aus.

