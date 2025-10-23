Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bayer zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,55 EUR.

Die Bayer-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,55 EUR. Bei 27,79 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 27,22 EUR. Bei 27,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 499.330 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 7,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 33,28 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,81 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren eingebracht

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren gekostet