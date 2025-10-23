Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Donnerstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,61 EUR nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 27,61 EUR. Bei 27,79 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 27,26 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 927.969 Stück gehandelt.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 29,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 8,42 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,43 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,81 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

